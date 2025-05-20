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Власть

Кандидат, не владеющий кыргызским, не достоин депутатства — Мелис Мураталиев

Кандидат, не владеющий кыргызским языком, не достоин быть депутатом парламента. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявил глава Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев.

Он отметил, что государственный язык — это не просто язык определенного народа.

«Это язык государства, и в первую очередь он должен иметь соответствующее место в законодательстве. Он должен быть языком законов. И если человек, который идет в одну из ветвей власти, а именно в законодательную, не будет соблюдать эту норму, думаю, он не достоин быть депутатом. Здесь дело не в кыргызском языке, дело в статусе государственности», — сказал Мелис Мураталиев.

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Ранее депутат Гуля Кожокулова отметила, что законопроект, обязывающий народных избранников знать государственный язык, противоречит Конституции и ограничивает права нацменьшинств избраться в парламент.

Отметим, на заседании нардепы рассматривали законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка. Пакетом документов предлагается внести поправки в 18 законов и 1 кодекс.

Согласно законопроекту, депутатом Жогорку Кенеша, председателем кабинета министров, членом кабмина, руководителем исполнительной власти, судьей, прокурором, следователем могут быть граждане, владеющие государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это же касается служащих Нацбанка.

Кроме того, инициаторы вносят изменения в Закон «О телевидении и радиовещании», который устанавливает, что общий объем вещания на государственном языке должен быть не менее 60 процентов.

Так, нарушение или неисполнение требований законодательства о языке влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 5 тысяч сомов, на юридических — 17 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329726/
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