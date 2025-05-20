Совместные проекты обсудили глава кабмина КР и зампредседателя правления ЕАБР

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев принял заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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Как отмечается, стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и реализацию совместных цифровых инициатив и проектов в сфере экологии, транспорта, туризма, миграции и других актуальных направлениях.

Глава кабмина подтвердил заинтересованность республики в сотрудничестве с Евразийский банком развития и Фондом цифровых инициатив.

Тигран Саркисян выразил готовность к углублению партнерства и дальнейшему взаимодействию в приоритетных для страны секторах экономики.