ЖК одобрил законопроект об усилении требований к аудиторам

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности». Он усиливает требования к аудиторам и аудиторским компаниям.

В справке-обоснования к законопроекту говорится, что он разработан в целях усиления ответственности аудиторских организаций и качества оказываемых услуг, допущенных к аудиту субъектов публичных и крупных предприятий и усовершенствования нормативно-правовой базы, приведения ее в соответствие с международными стандартами в области аудита, исключения противоречий, коллизий и устранения пробелов законодательства в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности.

Что предлагается изменить?

Уточняются требования к аудиторам: они должны работать в одной аудиторской организации, быть ее участниками и состоять в профессиональном объединении.

Вводится четкое определение понятий «аудитор», «аудиторская организация», «иностранный аудитор», «управляющий партнер», а также термин «акционер», ранее не прописанный.

Уточняется классификация предприятий (малые, средние, крупные) — теперь она будет определяться по выручке, в соответствии с международными стандартами.

Предлагается перенос сроков годового собрания акционеров с 1 мая на 1 июня, чтобы успеть завершить аудит и подготовить отчетность.

Запрещается одному аудитору работать одновременно в нескольких организациях, а также одной аудиторской компании — владеть другой. Это направлено против формальных трудоустройств и недобросовестной конкуренции.

Уточняется, что при крупных сделках аудит должен проводить независимый аудитор — не тот, кто уже проверял финотчетность. Это важно для объективности.

Исключается главный бухгалтер из перечня «должностных лиц» акционерного общества — он не управляет организацией.

Обязательное страхование ответственности аудиторских компаний за возможный ущерб клиентам. Это повысит доверие к результатам аудита.

Разрешается оказывать дополнительные услуги (консалтинг, IT-аудит, обучение и другое), но только если сотрудники, оказывающие такие услуги, не участвуют в основном аудите.

Совершенствуется система контроля качества аудита внутри компаний, по международным стандартам (вводится понятие ОВКК — лицо, контролирующее качество аудита).

Бухгалтеров хотят допустить к членству в профессиональных аудиторских объединениях, чтобы сделать такие объединения более устойчивыми и эффективными.

Кроме того, во время обсуждения предлагаемых поправок, от профессионального сообщества поступило предложение об обязательном страховании ответственности аудиторов. Авторы законопроекта его приняли.