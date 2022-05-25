Дом, машина, дача. Чем владеют претенденты на пост аудитора Счетной палаты

Кандидаты на пост аудитора Счетной палаты в год зарабатывают от 350 тысячи сомов до 1 миллиона. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Дастан Бекешев попросил всех претендентов рассказать о своих доходах и имуществе, указанных в декларации за 2021 год.

Пардаали Батиров, выдвинутый от депутатской группы «Элдик», сообщил, что в 2021 году заработал 896 тысяч сомов. Квартира и машина оформлены на него самого.

Кандидат от фракции «Бутун Кыргызстан» Улан Сатимбаев не сдал декларацию в прошлом году, так как не находился на государственной службе. Он не стал говорить депутатам о своих доходах, наличии недвижимого и движимого имущества.

«Ата Журт Кыргызстан» предложил кандидатуру Азамата Раматилаева.

«Мой доход в 2021 году составил 350 тысяч сомов. У меня нет ни машины, ни дома», — ответил Азамат Раматилаев.

Вадим Садовников, кандидат от фракции «Ынтымак», отметил, что годовой доход составил 1 миллион сомов.

«Машина есть. Квартиру купил в ипотеку, выплачиваю кредит. Живу на заработную плату», — сказал кандидат на пост аудитора Счетной палаты.

Претендент от фракции «Ишеним» Адамбек Туркбаев кроме основной деятельности занимается фермерством, где в прошлом году заработал 500 тысяч сомов. Его зарплата за 2021-й составила 981 тысячу сомов.

Кандидаты, предложенные президентом страны, Бадахшан Рыскулиев и Уран Жумагулов заработали одинаковую сумму — 850 тысяч сомов. «Есть дача, четырехкомнатная квартира и машина», — добавил последний.

Парламент должен избрать из восьми кандидатов пятерых аудиторов на полгода. Через шесть месяцев все аудиторы Счетной палаты будут переизбраны заново в соответствии с новым законом.