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Общество

Расширить требования к аудитору предлагает Министерство экономики и коммерции

Расширить требования к аудитору предлагает Министерство экономики и коммерции. Ведомство разработало соответствующий законопроект, который кабмин уже внес на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Также предлагается внести поправки в закон об аудиторской деятельности.

Согласно действующей редакции документа, аудитор осуществляет свою деятельность по основному месту работы на основании трудового договора (в штате) в одной аудиторской организации. Он должен быть участником одной аудиторской организации и обязан быть членом профессионального аудиторского объединения.

Минэкономики предлагает утвердить новые требования:

  • аудитор вправе быть учредителем/участником/акционером только в одной аудиторской организации и обязан быть членом профессионального аудиторского объединения;
  • аудитор либо сотрудник, состоящий в трудовых отношениях в одной аудиторской организации, не вправе одновременно быть учредителем, участником или акционером другой аудиторской организации.

Он также сможет заниматься аудиторской деятельностью только при одновременном соблюдении следующих требований:

  1. Состоять в едином государственном реестре.
  2. Являться членом профессионального аудиторского объединения, состоящего в едином государственном реестре.
  3. Иметь квалификационный сертификат аудитора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315725/
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