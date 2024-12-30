Расширить требования к аудитору предлагает Министерство экономики и коммерции. Ведомство разработало соответствующий законопроект, который кабмин уже внес на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Также предлагается внести поправки в закон об аудиторской деятельности.

Согласно действующей редакции документа, аудитор осуществляет свою деятельность по основному месту работы на основании трудового договора (в штате) в одной аудиторской организации. Он должен быть участником одной аудиторской организации и обязан быть членом профессионального аудиторского объединения.

Минэкономики предлагает утвердить новые требования:

аудитор вправе быть учредителем/участником/акционером только в одной аудиторской организации и обязан быть членом профессионального аудиторского объединения;

аудитор либо сотрудник, состоящий в трудовых отношениях в одной аудиторской организации, не вправе одновременно быть учредителем, участником или акционером другой аудиторской организации.

Он также сможет заниматься аудиторской деятельностью только при одновременном соблюдении следующих требований: