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Власть

Депутат Госдумы отреагировал на инициативу объявить его персоной нон грата в КР

Заместитель председателя комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев отреагировал на инициативу депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, предложившего объявить его персоной нон грата в Кыргызстане.

Он заявил, что хорошо относится к кыргызскому народу из-за его пристойного поведения в России.

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«Я хорошо отношусь к киргизам, киргизскому народу, потому что они ведут себя в РФ намного корректнее, скажем так, чем многие из их соседей. Мои высказывания касались исключительно недружественной акции, которая реализована, так скажем, в отношении русской культурной организации. И поэтому, на мой взгляд, именно такого рода действия, которые предприняты в отношении Русского дома в Киргизии, и вносят разлад между странами. Поэтому, наверное, раз у этого коллеги из киргизского парламента есть право высказывать свое мнение, значит, я останусь при своем», — сказал Михаил Матвеев.

Напомним, ранее Дастан Бекешев предложил объявить Михаила Матвеева персоной нон гранта. По его словам, тот сеет раздор между Москвой и Бишкеком, заявляя, что главы государств бывших советских республик ведут себя «достаточно дерзко», хотя большая часть их экономики зависит от Москвы.

По мнению нардепа, подобные политики «сеют раздор и вбивают клин между двумя государствами». Он заявил, что депутат Госдумы РФ «очень оскорбительно выразился» и его необходимо «поставить на место».

Дастан Бекешев также считает, что российская сторона должна пресекать подобные высказывания своих официальных лиц. Он предложил дать поручение Министерству иностранных дел Кыргызстана направить ноту протеста в адрес Российской Федерации.

Напомним, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности задержали ряд граждан по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327398/
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