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Власть

Госдума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов

Государственная дума смягчила требования к сдаче экзамена по языку для трудовых мигрантов. Депутаты приняли в третьем чтении правительственный законопроект, который позволит визовым мигрантам из стран дальнего зарубежья, приезжающим в Россию в рамках квоты, не сдавать тест на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. По мнению Минтруда, это позволит эффективнее привлекать из-за рубежа рабочую силу.

Кроме того, в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, а также рост числа квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда. Такие поправки к Закону «О правовом положении иностранных граждан» правительство внесло в Госдуму ранее.

По мнению авторов законопроекта, это позволит сделать Россию более привлекательной для трудовых мигрантов из-за рубежа и компенсировать нехватку импорта рабочей силы из стран СНГ.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов сообщал, что российские работодатели пока воспользовались всего четвертью выданной квоты (234 тысяч).

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги голосования депутатов, отметил, что «неэффективность работы в части миграционной политики вызвана тем, что Министерство труда и социальной защиты формирует списки, квоты выделяет, не учитывает в этих квотах профессии, которые не должны там никогда быть».
Ссылка: https://24.kg/vlast/337210/
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