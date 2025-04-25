Бекешев предлагает объявить персоной нон грата депутата Госдумы Михаила Матвеева

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев выступил с предложением объявить депутата Государственной Думы РФ Михаила Матвеева персоной нон грата в Кыргызстане. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Бекешев предлагает разработать и принять закон «О нежелательных лицах».

По его словам, подобные законы существуют во многих странах мира и предусматривают запрет на въезд и ведение деловой активности на территории страны для лиц, признанных нежелательными. Бекешев уточнил, что запрет на въезд должен распространяться и на родственников таких лиц, приведя в пример ситуацию с Владимиром Жириновским, которому был запрещен въезд в Кыргызстан после 2012 года.

По мнению Дастана Бекешева, подобные Матвееву лица «сеют раздор и вбивают клин между двумя странами». Он заявил, что депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев «очень оскорбительно выразился» и его необходимо «поставить на место».

Бекешев связывает высказывания Матвеева с недавним задержанием ГКНБ Кыргызстана нескольких человек, которые, по информации, занимались вербовкой для участия в военных действиях на стороне РФ.

Депутат Бекешев также считает, что российская сторона должна пресекать подобные высказывания своих официальных лиц. Он предложил дать поручение Министерству иностранных дел Кыргызстана направить ноту протеста в адрес Российской Федерации и признать Матвеева персоной нон грата.

Напомним, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали ряд граждан по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства.