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Власть

Второй раунд переговоров США и Ирана прошел в Италии: что обсуждали

В Риме завершился второй раунд переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает Mehr.

По данным МИД Омана, Тегеран и Вашингтон обсуждают соглашение, которое гарантировало бы полный отказ Ирана от намерений по созданию ядерного оружия и полное снятие санкций. В то же время Иран может сохранить право на развитие мирной ядерной энергии.

Иранские официальные СМИ пишут, что встреча прошла в «конструктивной атмосфере», других подробностей нет.

Как и первый раунд, неделю назад, новая встреча прошла при посредничестве Омана, но в этот раз в резиденции оманского посла в Италии. В переговорах снова принимали участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, участвующий во многих сложных дипломатических переговорах администрации Дональда Трампа. По данным иранского телевидения, переговоры продолжались четыре часа.

Стороны договорились возобновить обсуждение на техническом уровне в ближайшие дни, а затем продолжить его на уровне двух старших переговорщиков 26 апреля.

Ранее США отказались поддержать планы Израиля атаковать Иран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326679/
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