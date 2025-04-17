В Минобразования объяснили, почему заведующим детсадами не повышают зарплату

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев спросил министра образования и науки Догдуркуль Кендирбаеву, когда руководителям детских садов повысят заработные платы.

Отметим, начальник управления дошкольного образования Министерства образования и науки Нурзида Касымова сказала в эфире «Биринчи радио», что в 2025 году заведующим детскими садами обещают повысить зарплату. Правда, чиновница не уточнила, какой размер повышения предусмотрен для этих работников.

Министр ответила, что в этом году ведомство просило поднять зарплаты техработникам и сотрудникам детских садов, однако Министерство финансов дало отрицательное заключение.

Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева пояснила, что они не против повышения зарплат, однако эти расходы должны быть предусмотрены в бюджете.

«Эдиль Байсалов же сказал, что учителям и детсадам отдаст деньги, сэкономленные с высокогорья. Передайте ему, пусть выполняет свое обещание», — сказал Балбак Тулобаев.

Напомним, кабмин увеличил планку, которая считается высокогорьем до 2 тысяч метров над уровнем моря, хотя Жогорку Кенеш, принимая Трудовой кодекс, определил, что трудящиеся на высоте более 1 тысячи 800 метров над уровнем моря должны получать компенсации.