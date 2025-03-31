Кыргызстан и Таджикистан обменялись ратификационными грамотами

Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 31 марта подписали протокол об обмене ратификационными грамотами в городе Худжанде.

Главы государств выразили уверенность, что этот договор станет прочным фундаментом для всестороннего взаимодействия между двумя странами и будет служить для будущих поколений примером политической зрелости, братства и исторической ответственности.

Ратификационные грамоты юридически закрепляют договор о государственной границе между двумя странами и создают необходимые условия для полной демаркации границы, модернизации пограничной инфраструктуры и укрепления добрососедства в приграничных районах.