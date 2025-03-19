Мы не можем отказать таджикам в воде. Камчыбек Ташиев о водозаборе «Головной»

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, почему поделили водозабор «Головной» 50 на 50 и что взамен получил Кыргызстан.

Он отметил, что водораспределитель в 1975-е годы построила кыргызская сторона. Но на переговорах таджикская сторона предложила поделить «Головной» поровну.

«Более 40 процентов воды использовал Таджикистан, 20 процентов — Узбекистан, 30 процентов — Кыргызстан. Большую часть ресурсов использовала таджикская сторона, потому что у нас население в Баткенской области маленькое — около 200-300 тысяч человек. В Согдийской области численность таджикистанцев доходит до 3 миллионов человек. Поэтому мы брали мало воды, исходя из своих потребностей», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ напомнил, что на водораспределителе часто вспыхивали конфликты. В 2021 году там погибли 12 человек.

«На водозаборе есть три шлюза. Если их поделить пополам, мы должны отдать им 4 метра. Независимо от того, дадим ли мы им полтора шлюза или нет, они пользуются этой водой. И в дальнейшем будут пользоваться, потому что есть межправительственное соглашение. Мы не можем отказать им в воде, потому что это вода, данная богом», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он подчеркнул, что взамен потребовал от таджикской стороны 1 тысячу гектаров земли. После долгих споров Кыргызстан получил 750 гектаров.

Напомним, 13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.