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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп

Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию», заявил президент США Дональд Трамп.

В своей соцсети Truth Social он подтвердил, что телефонный разговор с лидером РФ состоится сегодня утром по времени Вашингтона.

Глава Белого дома также отметил, что многие элементы мирного соглашения по Украине согласованы с Владимиром Путиным в преддверии их телефонного разговора.

«Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди гибнут. Каждую неделю погибают 2 тысячи 500 солдат с обеих сторон, и это должно прекратиться немедленно. Я с нетерпением жду разговора с президентом Путиным», — написал он.

В Кремле накануне заявили, что не будут раскрывать детали предстоящего разговора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323110/
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