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Власть

МВД предлагает принять новый закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

Министерство внутренних дел разработало новую редакцию Закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» и предлагает отменить действующий документ, принятый в 2019-м. Закон опубликован для общественного обсуждения.

По данным МВД, законопроект разработан в рамках исполнения государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы. В ведомстве также отметили, что в действующем документе осведомители не имеют процессуального статуса, поэтому и нет гарантий для защиты их трудовых и иных прав, а также получения юридической поддержки.

«Отсутствуют такие элементы системы защиты осведомителей, как наличие специального уполномоченного органа в этой сфере, осуществление централизованного сбора и анализа информации, каналы для информирования о коррупционных правонарушениях, системы юридической и психологической помощи. В действующем законе представление защиты осведомителям возможно только в рамках возбужденного уголовного дела», — объяснили в министерстве.

В новом проекте закона говорится, что осведомитель имеет право сообщить о любом коррупционном правонарушении, которое наносит ущерб общественным интересам и интересам государственной и муниципальной службы.

При этом в документе описаны виды сообщений, которые не принимаются к рассмотрению:

  • предоставление заведомо ложной информации;
  • разглашение сведений, составляющих государственные секреты;
  • сообщение только о нарушении личных интересов;
  • нарушение тайны общения адвоката с доверителем, врачом и пациентом;
  • разглашение конфиденциальных совещаний судей и не подлежащих разглашению сведений, полученных в ходе закрытых судебных заседаний;
  • разглашение данных об оперативно-разыскных мероприятиях, а также разглашение сведений, полученных в результате их проведения.

Также в законопроекте описаны механизмы, посредством которых можно сообщить о коррупции, сроки, в которые эти сообщения должны быть рассмотрены, а также гарантии, на которые могут рассчитывать осведомители и их родственники.

Так, человек, сообщивший о коррупционных правонарушениях, имеет право на:

  • защиту личности;
  • защиту от неблагоприятных последствий на работе, вызванных разоблачением;
  • бесплатную юридическую помощь.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/322443/
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