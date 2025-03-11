МВД предлагает принять новый закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

Министерство внутренних дел разработало новую редакцию Закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» и предлагает отменить действующий документ, принятый в 2019-м. Закон опубликован для общественного обсуждения.

По данным МВД, законопроект разработан в рамках исполнения государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы. В ведомстве также отметили, что в действующем документе осведомители не имеют процессуального статуса, поэтому и нет гарантий для защиты их трудовых и иных прав, а также получения юридической поддержки.

«Отсутствуют такие элементы системы защиты осведомителей, как наличие специального уполномоченного органа в этой сфере, осуществление централизованного сбора и анализа информации, каналы для информирования о коррупционных правонарушениях, системы юридической и психологической помощи. В действующем законе представление защиты осведомителям возможно только в рамках возбужденного уголовного дела», — объяснили в министерстве.

В новом проекте закона говорится, что осведомитель имеет право сообщить о любом коррупционном правонарушении, которое наносит ущерб общественным интересам и интересам государственной и муниципальной службы.

При этом в документе описаны виды сообщений, которые не принимаются к рассмотрению:

предоставление заведомо ложной информации;

разглашение сведений, составляющих государственные секреты;

сообщение только о нарушении личных интересов;

нарушение тайны общения адвоката с доверителем, врачом и пациентом;

разглашение конфиденциальных совещаний судей и не подлежащих разглашению сведений, полученных в ходе закрытых судебных заседаний;

разглашение данных об оперативно-разыскных мероприятиях, а также разглашение сведений, полученных в результате их проведения.

Также в законопроекте описаны механизмы, посредством которых можно сообщить о коррупции, сроки, в которые эти сообщения должны быть рассмотрены, а также гарантии, на которые могут рассчитывать осведомители и их родственники.

Так, человек, сообщивший о коррупционных правонарушениях, имеет право на: