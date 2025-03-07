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Власть

Президент наложил дисциплинарные взыскания на руководителей Таможенной службы

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о наложении дисциплинарных взысканий на руководство Таможенной службы.

Наложены дисциплинарные взыскания в виде замечания на:

  • Салиева Алмаза Абдылдаевича — председателя Таможенной службы;
  • Кимсанова Улана Ашимовича — первого заместителя председателя Таможенной службы;
  • Кожонова Тимурлана Акуновича — начальника таможни «Ош»;
  • Алимова Нурбека Шакировича — начальника таможни «Нарын».

Решение принято на основании Конституции КР и дисциплинарного устава правоохранительных органов.

Причины наложения дисциплинарной ответственности не уточняются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322134/
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