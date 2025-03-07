Президент наложил дисциплинарные взыскания на руководителей Таможенной службы

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о наложении дисциплинарных взысканий на руководство Таможенной службы.
Наложены дисциплинарные взыскания в виде замечания на:
- Салиева Алмаза Абдылдаевича — председателя Таможенной службы;
- Кимсанова Улана Ашимовича — первого заместителя председателя Таможенной службы;
- Кожонова Тимурлана Акуновича — начальника таможни «Ош»;
- Алимова Нурбека Шакировича — начальника таможни «Нарын».
Решение принято на основании Конституции КР и дисциплинарного устава правоохранительных органов.
Причины наложения дисциплинарной ответственности не уточняются.