ОДКБ предложит разные варианты при угрозе отправки военных Евросоюза в Украину

ОДКБ может предложить разные варианты при угрозе отправки военных Евросоюза в Украину. Население ЕС может не одобрить решение правительств государств отправить войска для участия в украинском конфликте. Такое мнение озвучил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов в Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми странами-участницами», — отметил он.

По словам Имангали Тасмагамбетова, население Евросоюза может не одобрить решение правительств государств отправить войска для участия в украинском конфликте. Такая ситуация может стать бременем для общества, даже если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут выполнять полицейские или наблюдательные функции.