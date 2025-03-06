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Власть

Депутат Акылбек Тумонбаев раскритиковал мэрию города Каракола за плохую работу

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев раскритиковал мэрию города Каракола за плохую работу. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По инициативе лидера депутатской группы «Элдик» в Иссык-Кульской областной государственной администрации состоялось совещание. В нем участвовали уполномоченный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов, сотрудники администрации и руководители учреждений и предприятий города Каракола.

На совещании обсуждались вопросы чистоты города, весенних полевых работ и другие вопросы. Было сообщено, что в связи с наступлением весны рассматриваются планы работ по очистке города от мусора, очистке оросительных каналов, благоустройству, озеленению и началу весенних полевых работ.

Акылбек Тюменбаев сообщил, что он рано утром обошел город и отметил, что внешний вид и состояние некоторых улиц печальны. В частности, он раскритиковал работу мэрии, отметив, что скамейки в центральном парке разрушены, осветительные столбы сломаны, а деревья засыхают.

«Город Каракол нужен не только государству, но в первую очередь нам, живущим в нем. Летом и зимой сюда приезжают туристы. Было бы хорошо, если бы мы жили в красивом, чистом городе, которым можно гордиться», — сказал депутат.

На совещании заслушана информация руководителей учреждений, ведущих работу по различным направлениям в городе.

Народный избранник призвал полпреда Бакытбека Жетигенова давать поручения всем руководителям по улучшению состояния города. Он также поручил провести работу по обустройству и освещению внутренних улиц в новых микрорайонах города. Нардеп добавил, что если возникнет вопрос о выделении средств из государственного бюджета, он готов оказать содействие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321993/
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