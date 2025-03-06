Высокопоставленные члены администрации Дональда Трампа тайно встретились с украинской оппозицией, в том числе с Юлией Тимошенко и командой бывшего президента Петра Порошенко, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, темой обсуждения было досрочное проведение президентских выборов. Помощники американского лидера предполагают, что Владимир Зеленский не получит необходимой поддержки избирателей из-за имеющихся в стране проблем с коррупцией и усталости народа от боевых действий.
При этом рейтинг действующего президента пока выше, чем у его политических оппонентов. Недавний опрос британской компанией Survation показал, что Зеленского на выборах готовы поддержать 44 процента респондентов.
И хотя Порошенко и Тимошенко публично выступали против выборов, до окончания конфликта они пошли на контакт с администрацией Трампа и позиционируют себя как люди, с которыми легче будет сотрудничать, утверждает источник Politico.