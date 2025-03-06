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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Чиновники США провели тайные переговоры с украинской оппозицией — Politico

Высокопоставленные члены администрации Дональда Трампа тайно встретились с украинской оппозицией, в том числе с Юлией Тимошенко и командой бывшего президента Петра Порошенко, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«РБК»
Фото «РБК». Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко

По данным издания, темой обсуждения было досрочное проведение президентских выборов. Помощники американского лидера предполагают, что Владимир Зеленский не получит необходимой поддержки избирателей из-за имеющихся в стране проблем с коррупцией и усталости народа от боевых действий.

При этом рейтинг действующего президента пока выше, чем у его политических оппонентов. Недавний опрос британской компанией Survation показал, что Зеленского на выборах готовы поддержать 44 процента респондентов.

И хотя Порошенко и Тимошенко публично выступали против выборов, до окончания конфликта они пошли на контакт с администрацией Трампа и позиционируют себя как люди, с которыми легче будет сотрудничать, утверждает источник Politico.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321950/
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