Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин

Посольство Китая в США сделало жесткое заявление после решения американских властей повысить торговые пошлины на китайские товары с 10 до 20 процентов.

«Если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильнее всего будет провести консультации с Китаем, обращаясь друг к другу как к равным. Если США хотят войны, будь то тарифная, торговая или любая другая война, мы готовы сражаться до конца», — говорится в сообщении дипломатического представительства в соцсети X.

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Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь назвал «слабой» причину, озвученную президентом США Дональдом Трампом, для увеличения пошлин. Глава Белого дома объяснил решение тем, что китайские власти якобы не предпринимают достаточных мер для снижения потока синтетических опиоидов, включая фентанил, в США.

«Запугать нас не удастся. Запугивание на нас не действует. Давление, принуждение или угрозы — это неправильный способ обращения с Китаем. Тот, кто применяет максимальное давление на Китай, просчитывается и выбирает не того парня», — подчеркнул Го Цзякунь.