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Власть

Экс-чиновник завладел почти 100 гектарами земли под пиком Ленина — депутат

Экс-чиновник завладел 91 гектаром земли под пиком Ленина и не возвращает государству. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жанар Акаев.

По его словам, мужчина получил участок 22 года назад под строительство туристической базы, но за это время ни сома туда не вложил.

«Старики и молодежь Чон-Алая до сих пор судятся с бывшим чиновником. Управление ГКНБ по городу Ошу и Ошской области успешно возвращает государству незаконно приватизированные земли. Прошу обратить и на эту ситуацию внимание на государственном уровне. Там оказывают давление на местных», — сказал Жанар Акаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321856/
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