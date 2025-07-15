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Общество

В Кыргызстане впервые мусор с горы спустили с помощью дрона — альпинист

Альпинист Максим Черкасов сообщил о первом в истории Кыргызстана случае, когда мусор с высоты был спущен с помощью дрона. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

По его словам, рюкзак с мусором был доставлен с высокогорного лагеря на пике Ленина (7 тысяч 134 метра) при помощи летательного аппарата.

«Теперь мусор можно спускать не на себе, а с помощью бездушной машины», — поделился альпинист.

Черкасов отметил, что речь идет не только о пластиковых отходах, но и о старых палатках, снаряжении и других вещах, которые десятилетиями скапливались на маршрутах.

Он добавил, что в условиях, когда экология горных районов становится все более уязвимой, использование дронов может стать одним из решений проблемы загрязнения.

Пик Ленина — одна из самых популярных вершин в Кыргызстане, ежегодно туда совершают восхождение сотни альпинистов со всего мира. Проблема мусора в высокогорных лагерях стоит особенно остро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336274/
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