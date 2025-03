Зеленский, Россия, Марс, интимные дипфейки. О чем еще говорил в Конгрессе Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил перед обеими палатами Конгресса с речью на тему «возрождения американской мечты», сообщает Reuters. Его речь длилась полтора часа. Это по времени самое длинное выступление президента в Конгрессе.

«Я получил важное письмо от президента Зеленского. Там написано: «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир. Под руководством президента Трампа мы будем добиваться устойчивого мира, мы знаем, какой вклад сделали США в достижение суверенитета».

Говоря о соглашении о полезных ископаемых, мы получили известие, что Украина готова подписать это соглашение. Я благодарен за это письмо, я получил его буквально только что. Мы ведем серьезные переговоры и с Россией. И похоже, что и РФ готова на мирные переговоры. Ну разве это не замечательно?» — сказал лидер Соединенных Штатов.

Он также рассказал про закон, который предусматривает уголовную ответственность за создание и распространение в интернете интимных дипфейков. И добавил, что сам воспользуется этим документом, потому что ни к кому в интернете не относятся хуже, чем к нему (речь идет о законе так называемой порномести — Take it Down Act — его активно продвигает первая леди страны Мелания Трамп. — Прим. ред.).

О чем еще говорил Дональд Трамп в своей речи:

Проинформировал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.

Призвал «остановить это безумие» и призвал к диалогу, говоря об украинском конфликте.

США готовы принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, Штаты получает ее «так или иначе».

США начали возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соглашение.

Вашингтон увеличит тарифы на импортные товары, Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля.

Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome, она будет полностью произведена в США.

Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол.

США водрузят американский флаг на Марсе «и далеко за его пределами».

Америку ждет «золотой век»: «это будет нечто, чего мир еще не видел».

«Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине», — заявил президент Соединенных Штатов конгрессменам.

По его словам, «миллионы украинцев и россиян напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины».

«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — спросил Дональд Трамп и снова заявил, что Штаты потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

Он сказал, что, «к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины». «Подумайте об этом», — отметил глава страны.

Некоторые демократы покинули зал, когда Дональд Трамп говорил об Украине, но обошлось без выкриков и бросания яиц. Накануне ряд СМИ писал, что демократы намерены устроить демарш и забросать президента яйцами.