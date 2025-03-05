Зеленский, Россия, Марс, интимные дипфейки. О чем еще говорил в Конгрессе Трамп

Президент США Дональд Трамп выступил перед обеими палатами Конгресса с речью на тему «возрождения американской мечты», сообщает Reuters. Его речь длилась полтора часа. Это по времени самое длинное выступление президента в Конгрессе.
«Я получил важное письмо от президента Зеленского. Там написано: «Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее для того, чтобы приблизить длительный мир. Под руководством президента Трампа мы будем добиваться устойчивого мира, мы знаем, какой вклад сделали США в достижение суверенитета».
Говоря о соглашении о полезных ископаемых, мы получили известие, что Украина готова подписать это соглашение. Я благодарен за это письмо, я получил его буквально только что. Мы ведем серьезные переговоры и с Россией. И похоже, что и РФ готова на мирные переговоры. Ну разве это не замечательно?» — сказал лидер Соединенных Штатов.
Он также рассказал про закон, который предусматривает уголовную ответственность за создание и распространение в интернете интимных дипфейков. И добавил, что сам воспользуется этим документом, потому что ни к кому в интернете не относятся хуже, чем к нему (речь идет о законе так называемой порномести — Take it Down Act — его активно продвигает первая леди страны Мелания Трамп. — Прим. ред.).
О чем еще говорил Дональд Трамп в своей речи:
- Проинформировал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.
- Призвал «остановить это безумие» и призвал к диалогу, говоря об украинском конфликте.
- США готовы принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание, Штаты получает ее «так или иначе».
- США начали возвращать контроль над Панамским каналом, американская компания заключила соглашение.
- Вашингтон увеличит тарифы на импортные товары, Китай, Индия и Евросоюз должны быть готовы к ответным пошлинам США, они вступят в силу 2 апреля.
- Конгресс должен выделить финансирование на создание передовой системы ПРО Golden Dome, она будет полностью произведена в США.
- Условием найма специалистов в любых сферах должны быть профессиональные навыки, а не раса или пол.
- США водрузят американский флаг на Марсе «и далеко за его пределами».
- Америку ждет «золотой век»: «это будет нечто, чего мир еще не видел».
- «Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине», — заявил президент Соединенных Штатов конгрессменам.
По его словам, «миллионы украинцев и россиян напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины».
«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — спросил Дональд Трамп и снова заявил, что Штаты потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.
Он сказал, что, «к сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины». «Подумайте об этом», — отметил глава страны.
Некоторые демократы покинули зал, когда Дональд Трамп говорил об Украине, но обошлось без выкриков и бросания яиц. Накануне ряд СМИ писал, что демократы намерены устроить демарш и забросать президента яйцами.