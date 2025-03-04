Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился с замгубернатора Свердловской области России Василием Козловым, который прибыл в Бишкек с рабочим визитом.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в таких сферах, как образование, культура, инвестиции, энергетика, машиностроение, транспорт, туризм, легкая и перерабатывающая промышленность.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере туризма, включая возобновление авиарейса Екатеринбург — Тамчи, который, как ожидается, значительно увеличит туристический поток между регионами.

Данияр Амангельдиев отметил, что Кыргызстан планирует выступить страной-партнером на выставке «Лето-2025» в Екатеринбурге, и предложил уральцам воспользоваться возможностями санаторно-курортного лечения и оздоровления в республике.

Василий Козлов подчеркнул заинтересованность Свердловской области в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызской Республикой и выразил готовность активизировать работу по привлечению инвестиций из региона в перспективные проекты Кыргызстана.