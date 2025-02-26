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Власть

Южная Корея сняла часть санкций с России

Южная Корея сняла часть санкций с России. С 28 февраля Сеул отменит санкционные ограничения на поставку в РФ медицинского оборудования, сообщило Министерство промышленности, торговли и ресурсов страны.

Отмечается, что ограничения отменяются в связи со сложностями, о которых заявляли компании-экспортеры. Систему экспортного контроля было решено скорректировать таким образом, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, «вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой».

Теперь для экспорта таких товаров, как рентгеновские аппараты и оборудование для создания рентгенографических снимков, достаточно стандартных экспортных документов. При этом для остальных товаров, попадающих под санкционные ограничения, сохраняется требование получения индивидуальных разрешений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321195/
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