В Германии стартовали досрочные выборы в Бундестаг. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 18.00.

Сразу после закрытия участков будут опубликованы результаты экзит-полов от телеканалов ZDF и ARD, которые, как считают эксперты, в целом адекватно отражают общую картину. Подсчет бюллетеней продолжится всю ночь, и к утру понедельника 24 февраля станут известны официальные итоги голосования.

Около 59 миллионов человек в стране с 84-миллионым населением имеют право голосовать на выборах. Новый сформированный парламент будет избирать следующего канцлера Германии.

Выборы в ФРГ проходят по смешанной системе, сочетающей элементы мажоритарной и пропорциональной. Каждый избиратель получает два бюллетеня и, соответственно, отдает два голоса. Один — за депутата от своего избирательного округа, второй — за партийный список. Общие итоги голосования определяют число мандатов у каждой из партий.

В выборах участвуют 29 политических партий. Реальный шанс преодолеть 5-процентый барьер имеют 8 политорганизаций.

Фото с сайта Бундестага. В Германии стартовали досрочные парламентские выборы в Бундестаг

Согласно данным, опубликованным на сайте Бундестага, блок ХДС/ХСС лидирует — его поддерживают около 30 процентов респондентов. На втором месте идет партия Альтернатива для Германии, которой удалось набрать обороты и обогнать партию нынешнего канцлера Олафа Шольца — СДПГ заняла третье место. За партию «Зеленые» готовы проголосовать 12,5 процента опрошенных, а за партию «Союз Сары Вагенкнехт» — 5 процентов.

Лидер ХДС Фридрих Мерц выступает за активное наращивание оборонных расходов Германии и военной помощи Украине. Такой же позиции придерживается Олаф Шольц.

Если все прогнозы сбудутся, то Фридрих Мерц станет следующим канцлером ФРГ.

ХДС/ХСС — это немецкая политическая партия, состоящая из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Они были основаны сразу после Второй мировой войны участниками гражданского сопротивления против национал-социализма. Идеология партий — христианская демократия, центризм, социальный консерватизм, европеизм.

Альтернатива для Германии — это немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии, основанная в 2013 году.