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Власть

Полевые работы. У фермеров в этом году не будет проблем с ГСМ

Потребность в дизельном топливе на весенние полевые работы в этом году составляет 40,5 тысячи тонн. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, ведомство заключило меморандум с Ассоциацией нефтетрейдеров.

«Они обещают, что нехватки ГСМ не будет. Их достаточно и хватит на весенние, летние и осенние полевые работы. Сейчас средняя цена дизельного топлива составляет 69,5-71 сом за литр», — сказал замминистра.

Он добавил, что в 2025-м Государственный фонд материальных резервов тоже выделит фермерам дополнительно дизтопливо по льготной цене 65 сомов за литр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320685/
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