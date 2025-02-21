ЦИК не будет закупать новое оборудование для предстоящих парламентских выборов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не планирует закупать новое оборудование к предстоящим парламентским выборам. Об этом сегодня на брифинге сообщил ее председатель Тынчтык Шайназаров.

Он отметил, что все оборудование, применяемое в ходе выборов, обновлено перед выборами депутатов местных кенешей в ноябре прошлого года.

«К следующим парламентским выборам этого оборудования вполне достаточно. Если нардепы примут изменения в закон, то необходимо будет ввести новое программное обеспечение, потому что принцип уже будет другой. Ведь депутаты обсуждают выборы по округам, необходимо будет это учесть. Есть еще вопросы гендерной составляющей», — сказал Тынчтык Шайназаров.

По его словам, в 2024-м куплено оборудование на 1 миллиард сомов. На эти средства закуплены комплектующие и сделан ремонт 5 тысяч 716 автоматически считывающих урн, закуплены 5 тысяч 750 устройств идентификации с принтером, 3 тысячи источников бесперебойного питания, 3 тысячи камер видеонаблюдения и столько же устройств фиксации реального времени для цифровых камер, а также другое оборудование.

Следующие выборы депутатов Жогорку Кенеша должны состояться в 2026 году. Ранее группа нардепов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу предложила поменять систему выборов и избирать депутатов не по мажоритарно-пропорциональной системе, а по многомандатным округам.