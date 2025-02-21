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Власть

Глава ЦИК не стал комментировать предложение депутатов изменить систему выборов

Председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров сегодня на брифинге не стал комментировать законопроект, предложенный депутатами, об изменении конституционного закона о выборах.

«Центризбирком не вправе давать оценку инициативам нардепов. Если закон примут, ЦИК будет его исполнять, мы будем по нему работать», — сказал он.

При этом Тынчтык Шайназаров отметил, что межведомственная комиссия Центризбиркома изучает предлагаемые поправки и даст свои рекомендации в ходе обсуждения законопроекта.

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Депутаты во главе со спикером предлагают изменить систему выборов в парламент

Ранее группа депутатов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу вынесла на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, по которому полностью меняется система выборов в парламент. Вместо действующей мажоритарно-пропорциональной системы, когда нардепов избирали по партийным спискам и одномандатным округам, предлагают внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320636/
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