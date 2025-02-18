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Власть

Администрация президента поддержала изменение системы выборов в Жогорку Кенеш

Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал на своей странице в Facebook пост с поддержкой законопроекта об изменении системы выборов в Жогорку Кенеш.

По его словам, инициированный депутатами проект закона направлен на исключение недостатков пропорциональной (партийные списки) и мажоритарной системы (одномандатный округ) выборов.

Дайырбек Орунбеков считает, что новая система обеспечит региональную представительность, так как от каждого округа будут избраны по три нардепа. «В случае, когда избирались по партийным спискам из одних районов, депутаты не набирали нужное количество голосов, а из других приходили по восемь-девять народных избранников», — написал он.

Новый механизм, по мнению руководителя пресс-службы администрации главы государства, обеспечит соблюдение гендерной квоты и увеличит возможность женщин избираться в Жогорку Кенеш. В каждом округе дается один мандат для женской половины, поэтому среди 90 депутатов в парламенте будет как минимум 30 дам.

Преимуществом законопроекта Дайырбек Орунбеков назвал отмену перевыборов. Если кто-то из нардепов сдаст мандат, не будет новых выборов. Место в парламенте получит следующий кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Руководитель пресс-службы администрации президента подчеркнул, что новая система заставит парламентариев тесно работать с регионами.

«Отныне не будет такого, когда кандидаты давали большую сумму денег лидерам партий и торговались с ними, чтобы их включили в политобъединение. Претендент не будет ни от кого зависеть, кроме избирателя», — заключил он.

Напомним, восемь народных избранников во главе со спикером Нурланбеком Тургунбек уулу предлагают изменить систему выборов в парламент. Девяносто депутатов Жогорку Кенеша предлагается избирать по многомандатным территориальным избирательным округам по мажоритарной системе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320333/
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