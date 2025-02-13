Освободить от отчислений Соцфонду пенсионеров-правоохранителей предлагают в ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев проинформировал, что он пенсионер, получает заработную плату и с нее 8 процентов забирают в Социальный фонд. Но к его пенсии в следующем году прибавят только 0,8 процента из этих денег. Остальное останется Социальному фонду.

Он попросил руководство МВД инициировать законопроект, чтобы работающие пенсионеры правоохранительных органов не делали отчислений в Социальный фонд.

«Пенсионеры МВД несут службу. И если им снова приходится выходить на работу, они вновь будут отдавать какой-то процент с зарплаты Соцфонду, это неправильно», — считает депутат.