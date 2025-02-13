15:14
USD 87.45
EUR 90.70
RUB 0.92
Власть

Освободить от отчислений Соцфонду пенсионеров-правоохранителей предлагают в ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев проинформировал, что он пенсионер, получает заработную плату и с нее 8 процентов забирают в Социальный фонд. Но к его пенсии в следующем году прибавят только 0,8 процента из этих денег. Остальное останется Социальному фонду.

Он попросил руководство МВД инициировать законопроект, чтобы работающие пенсионеры правоохранительных органов не делали отчислений в Социальный фонд.

«Пенсионеры МВД несут службу. И если им снова приходится выходить на работу, они вновь будут отдавать какой-то процент с зарплаты Соцфонду, это неправильно», — считает депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319826/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Соцфонддун 2025-жылга бюджетин президент бекитти: пенсияга канча каражат бөлүнөт
Бюджет Соцфонда на 2025 год утвердил президент: сколько направят на пенсии
Пенсии нужно повышать, исходя из того, кто больше платил — глава Соцфонда
Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн кыргызстандыктар көбөйдү
Кыргызстанцев, отчисляющих страховые взносы в Соцфонд, стало больше
Санатории и курорты ремонтируются за счет Фонда оздоровления трудящихся
Социалдык фонд өнүктүрүү фондунун эсебинен кызматкерлердин айлыгын жогорулаткан
Соцфонд повысил зарплату сотрудникам за счет фонда развития. Депутат недоволен
Жогорку Кеңештин депутаты Социалдык фонддун ишин сынга алды
Социальный фонд планирует купить здания для всех своих районных управлений
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на&nbsp;геотермальное отопление Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
Украинский конфликт. Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин поговорили по&nbsp;телефону Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Бизнес
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
13 февраля, четверг
15:00
Штрафовать надо не только чиновников, но и депутатов. Мнение политолога Штрафовать надо не только чиновников, но и депутатов. М...
14:58
Из-за взрыва гранаты в баре Франции пострадали 12 человек
14:27
Освободить от отчислений Соцфонду пенсионеров-правоохранителей предлагают в ЖК
14:23
Смерть ученика в Кара-Суу. Главу районо уволили, директор и учителя отстранены
14:17
Борьба со смогом. В Минприроды уточнили, что еще купят для тестирования воздуха