ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова попросила ГКНБ вернуть больным препараты, изъятые в качестве вещественных доказательств из отделения химиотерапии в Национальном центре онкологии и гематологии.

Напомним, сотрудники спецслужб задержали заведующего отделением химиотерапии, врача и старшую медсестру НЦОиГ. По данным следствия, они завышали объемы списанных препаратов, которые потом продавали.

«Хочу от имени пациентов онкологии выразить благодарность Госкомитету нацбезопасности. Заведующий руководил отделением 20 лет. Из-за него многие пациенты умерли. Теперь доказано, что те лекарства, которые должны были предоставляться гражданам бесплатно, продавали», — сказала Айсулуу Мамашова.