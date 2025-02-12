16:34
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Власть

ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова попросила ГКНБ вернуть больным препараты, изъятые в качестве вещественных доказательств из отделения химиотерапии в Национальном центре онкологии и гематологии.

Напомним, сотрудники спецслужб задержали заведующего отделением химиотерапии, врача и старшую медсестру НЦОиГ. По данным следствия, они завышали объемы списанных препаратов, которые потом продавали.

«Хочу от имени пациентов онкологии выразить благодарность Госкомитету нацбезопасности. Заведующий руководил отделением 20 лет. Из-за него многие пациенты умерли. Теперь доказано, что те лекарства, которые должны были предоставляться гражданам бесплатно, продавали», — сказала Айсулуу Мамашова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319724/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули имущество бывшего Мин-Кушского завода «Оргтехника»
Балбак Тулобаев пожаловался на то, что стройкомпании не соблюдают закон о тишине
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
Выделенные деньги на развитие Баткена используются не по назначению — депутат
В школе № 72 восьмиклассника избили в туалете. Ученик скончался в реанимации
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
За два года зафиксировано более 200 ложных сообщений о терроризме — ГКНБ
ГКНБ объявил в розыск лидера «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане за мошенничество
Основатели MCN Coin собрали $2,5 миллиона, но не планируют их возвращать
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Украинский конфликт. Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин поговорили по&nbsp;телефону Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
ГИК начала строительство ЖК&nbsp;&laquo;Кочмон сити&raquo;, изъятого у&nbsp;частной компании ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании
Бизнес
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
12 февраля, среда
16:24
ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Н...
16:23
Разборки с Мексиканским заливом. В Белый дом США не пускают журналистов AP
16:07
Кража телефонов и денег из авто в Токмаке. Задержан ранее разыскиваемый вор
15:57
Пожар в НИИХСиТО. Большинство оборудования не пострадало
15:53
Минкультуры предложили открыть свой телеканал. Мнение представителей масс-медиа