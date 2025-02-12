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Власть

Депутат просит снизить цены на разрешение тонировки стекол авто

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев на заседании Жогорку Кенеша попросил снизить цены на разрешение тонировки стекол авто для простых граждан.

Он отметил, что, когда законопроект рассматривали в парламенте, инициаторы говорили, что стоимость тонировки будет от 20 до 40 тысяч сомов, но сейчас она составляет 80 тысяч.

«Получается, вы обманули депутатов. Можно ли установить цену в зависимости от марки машины: для дорогих, таких как Lexus 570, одну, для других другую? То есть тем, у кого есть деньги, предоставляется такая возможность, а для простых граждан нет. Предлагают установить цены в зависимости от класса и стоимости машины. У некоторых из них есть аллергия на солнце. Установите стоимость в пределах 10-15 тысяч сомов, и тогда вы сможете больше людей охватить», — сказал Жаныбек Кыдыкбаев.

Представитель Государственного агентства регистрации транспортных средств и водительского состава ответил, что с 1 июня 2022 года разрешение на тонировку стоило 80 тысяч сомов. Но 1 сентября 2022-го ее стоимость снизили до 50 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319692/
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