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Происшествия

Инспектор оштрафовал водителя депутата ЖК и заставил снять тонировку

Инспектор УПСМ Бишкека, по совместительству пресс-секретарь управления Мирлан Таалайбеков остановил полностью тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который ехал по улице Горького. Об этом сообщили в управлении.

На переднем пассажирском сиденье сидел действующий депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков, за рулем — его водитель.



Инспектор выписал ему протокол о нарушении ПДД и попросил снять тонировку с лобового стекла. Сначала водитель отказывался, ссылаясь на постыдность, но все же снял тонировочную пленку. После машину отпустили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328892/
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