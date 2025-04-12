МИД проведет переговоры с РУз об отмене платы с тонированных машин Кыргызстана

Ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев сообщил, что граждане Кыргызстана, чтобы попасть из Джалал-Абадской области в Баткен и обратно, вынуждены проезжать через территорию Узбекистана и соседнее государство собирает с кыргызстанцев по $15, если задние стекла авто затонированы.

Сегодня он в своем Telegram-канале сообщил, что получил письмо от МИДа о том, что пройдет двусторонняя встреча с представителями Узбекистана, где будет обсужден в том числе этот вопрос.

«Мы соседи и должны друг другу идти на уступки. Если они с нас берут $15, то и нам не будут мешать эти же $15 в бюджет страны с каждой машины, въезжающей из Узбекистана. Мы можем на эти деньги построить школу или дорогу»,— сказал депутат.