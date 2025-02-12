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Власть

Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев предложил жилмассивы Бишкека перевести на геотермальное отопление.

Он напомнил, что Всемирный банк намерен выделить кредит в $50 миллионов на борьбу со смогом в столице. Большая часть из этой суммы предусмотрена на установку системы отопления с помощью теплового насоса.

«В некоторых домах нет центрального отопления, газа, поэтому жители выбирают уголь. Но есть альтернативные виды отопления, помимо газового — геотермальное. Это использование тепла, которое находится в земле. Если на уголь за сезон тратят 30 тысяч сомов, за газ в месяц — 20 тысяч, то на геотермальное отопление расходуют всего 3 тысячи. Из $50 миллионов $32 миллиона планировали потратить именно на введение этого способа отопления в жилмассивах, в домах малоимущих. Но этот проект до сих пор не реализован. Эти деньги хотят выделять через банк по 8-10 процентов в кредит и под залог. Разве простой народ может это получить? Сможем ли мы так побороть смог?» — задался вопросом нардеп.

Он отметил, что сейчас ведет переговоры с Минфином и Минтруда, чтобы перевести дома малоимущих людей на геотермальный способ отопления.

«$32 миллиона хватит на 50 тысяч домов, если считать по 450 тысяч сомов. По данным Минфина, установка такого отопления в один дом будет стоить именно столько», — сказал Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319677/
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