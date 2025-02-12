Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев предложил жилмассивы Бишкека перевести на геотермальное отопление.

Он напомнил, что Всемирный банк намерен выделить кредит в $50 миллионов на борьбу со смогом в столице. Большая часть из этой суммы предусмотрена на установку системы отопления с помощью теплового насоса.

«В некоторых домах нет центрального отопления, газа, поэтому жители выбирают уголь. Но есть альтернативные виды отопления, помимо газового — геотермальное. Это использование тепла, которое находится в земле. Если на уголь за сезон тратят 30 тысяч сомов, за газ в месяц — 20 тысяч, то на геотермальное отопление расходуют всего 3 тысячи. Из $50 миллионов $32 миллиона планировали потратить именно на введение этого способа отопления в жилмассивах, в домах малоимущих. Но этот проект до сих пор не реализован. Эти деньги хотят выделять через банк по 8-10 процентов в кредит и под залог. Разве простой народ может это получить? Сможем ли мы так побороть смог?» — задался вопросом нардеп.

Он отметил, что сейчас ведет переговоры с Минфином и Минтруда, чтобы перевести дома малоимущих людей на геотермальный способ отопления.

«$32 миллиона хватит на 50 тысяч домов, если считать по 450 тысяч сомов. По данным Минфина, установка такого отопления в один дом будет стоить именно столько», — сказал Марлен Маматалиев.