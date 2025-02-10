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Власть

НБ КР расширяет список субъектов, имеющих право выпускать электронные деньги

Национальный банк расширит список субъектов, имеющих право на выпуск электронных денег и эквайринг банковских карт. Соответствующие поправки в закон о платежной системе приняты комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике во втором чтении.

Ранее в тестовом режиме Нацбанк разрешил одной из платежных организаций предоставлять услуги, разрешенные только банкам. Регулятивный режим введен с 1 сентября 2021 года по 28 февраля 2022-го, затем дважды продлевался.

Теперь по итогам его успешного завершения Нацбанк намерен разрешить другим платежным организациям выпуск собственных электронных денег в обращение в обмен на наличные или безналичные деньги.

Им также разрешат выпускать банковские карты («Элкарт», Visa и Mastercard), включая интернет-эквайринг для электронной коммерции через POS-терминалы, в том числе виртуальные и мобильные POS-терминалы, наряду с использованием QR-кодов, заключив договор с торгово-сервисными предприятиями по установке POS-терминалов/использованию QR-кодов и приему банковских карт в качестве средства платежа за товары, работы, услуги ТСП, а также обеспечения расчетов с ТСП в рамках договоров с комбанками и операторами систем расчетов электронными деньгами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319457/
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