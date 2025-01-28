Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 января, провел рабочую встречу с министром внутренних дел Уланом Ниязбековым.

Милицейский чиновник проинформировал о текущей оперативной обстановке в стране, мерах по обеспечению общественного порядка и реализации реформ в правоохранительных органах. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности граждан, эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации и предупреждения правонарушений.

Фото пресс-службы президента

По данным Улана Ниязбекова, несмотря на то что 93 процента преступлений в республике регистрируются органами внутренних дел, за последние четыре года удалось сократить уровень преступности почти на 69 процентов.

Он также представил планы на 2025 год, среди которых создание системы цифровой милиции, реализация проекта «Безопасная страна», улучшение материально-технической базы, усиление борьбы с преступностью и предупреждение семейного насилия.

Министр подчеркнул, что все мероприятия будут реализованы в рамках «Национального плана», концепции «Стабильное общество — достойная жизнь» и проекта «Безопасная страна».

Садыр Жапаров обратил внимание на необходимость повышения профессионализма сотрудников МВД, модернизации ведомства, усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики правонарушений. В завершение встречи он поручил усилить меры по обеспечению общественной безопасности, развивать инфраструктуру министерства и совершенствовать систему подготовки кадров.