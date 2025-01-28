21:12
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Власть

За четыре года уровень преступности снизился почти на 69 процентов — глава МВД

Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 января, провел рабочую встречу с министром внутренних дел Уланом Ниязбековым.

Милицейский чиновник проинформировал о текущей оперативной обстановке в стране, мерах по обеспечению общественного порядка и реализации реформ в правоохранительных органах. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности граждан, эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации и предупреждения правонарушений.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента


По данным Улана Ниязбекова, несмотря на то что 93 процента преступлений в республике регистрируются органами внутренних дел, за последние четыре года удалось сократить уровень преступности почти на 69 процентов.

Он также представил планы на 2025 год, среди которых создание системы цифровой милиции, реализация проекта «Безопасная страна», улучшение материально-технической базы, усиление борьбы с преступностью и предупреждение семейного насилия.

Министр подчеркнул, что все мероприятия будут реализованы в рамках «Национального плана», концепции «Стабильное общество — достойная жизнь» и проекта «Безопасная страна».

Садыр Жапаров обратил внимание на необходимость повышения профессионализма сотрудников МВД, модернизации ведомства, усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики правонарушений. В завершение встречи он поручил усилить меры по обеспечению общественной безопасности, развивать инфраструктуру министерства и совершенствовать систему подготовки кадров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318198/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров подписал закон о биологической безопасности в Кыргызстане
Родители учеников «Сапата» просят президента сохранить преподавательский состав
Арестованный президент Южной Кореи отказался давать показания
Президент «Стандартташтыруу жөнүндө» мыйзамга кол койду
Президент «Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө» мыйзамга кол койду
А так можно было? В Южной Корее суд выдал ордер на арест действующего президента
Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ
10 номинаций и миллионы сомов: в Бишкеке вручили премию «Мейкин»
Президентскую стипендию вручили 90 лучшим студентам страны. Список награжденных
Япония выделит 1,1 миллиарда сомов аэропортам КР. Президент подписал закон
Популярные новости
За&nbsp;что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в&nbsp;КНР Актилек Мусаевой За что Садыр Жапаров объявил выговор послу Кыргызстана в КНР Актилек Мусаевой
Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в&nbsp;Оше Новый мэр раскритиковал качество построенного муниципального рынка в Оше
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
Четыре варианта окончания конфликта в&nbsp;Украине назвала газета The Times Четыре варианта окончания конфликта в Украине назвала газета The Times
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: ожидается снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: ожидается сн...
20:46
Массовая депортация мигрантов из США может обойтись почти в $1 триллион — FT
20:25
Снести все незаконные объекты в Оше намерен новый мэр города
20:10
За четыре года уровень преступности снизился почти на 69 процентов — глава МВД
19:31
Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты