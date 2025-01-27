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Власть

Садыр Жапаров поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента

Сегодня, 27 января, состоялся телефонный разговор президента Садыра Жапарова с главой Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров поздравил белорусского лидера с переизбранием, подчеркнув высокий уровень доверия и поддержки, оказанный ему народом Беларуси.

«Президент выразил уверенность, что многолетние дружеские отношения и партнерство между Кыргызстаном и Беларусью будут и впредь укрепляться на благо двух народов», — говорится в сообщении.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Садыра Жапарова за поздравления.  

Во время беседы лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и отметили значимость развития взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318083/
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