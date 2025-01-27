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Власть

Решения о выплате алиментов и взыскание комуслуг хотят передать нотариусам

Решение о выплате алиментов хотят передать нотариусам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Законопроектом предусматривается передача нескольких полномочий судов нотариусам. В справке-обосновании говорится, что делается это для оптимизации работы судов, уменьшения их нагрузки.

«В 2023 году в суды первой инстанции поступило 91 тысяча 986 исковых заявлений в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом. Из них 22 тысячи 176 заявлений поступило по бесспорным требованиям, заявленным в порядке приказного производства, что составляет 24,1 процента от общего количества поступивших дел», — говорится в документе.

Так, законопроектом предусматривается передать еще ряд задач гражданского судопроизводства нотариусам. А отдадут им дела, в которых отсутствует спор. 

По мнению Министерства юстиции, которое является докладчиком по законопроекту, бесспорными являются дела о взыскании алиментов, не связанные с установлением отцовства, взыскании обязательных платежей, взыскании заработной платы, задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Все эти дела передадут нотариусам.

Заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу пояснил, что если по этим делам все же возникнет спор, то дальше их будет рассматривать суд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318046/
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