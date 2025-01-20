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Власть

Пришли неподготовленными. Комитет ЖК отклонил законопроект Минобразования

Парламентский комитет по социальной политике отклонил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Документом предлагается штрафовать родителей и директоров, которые препятствуют обучению детей в школах и дошкольных учреждениях.

Депутат Жылдыз Садырбаева выступила против наложения штрафов.

Нардеп Эрулан Кокулов спросил, как звучит статья 109 Кодекса о правонарушениях и почему Минобразования решило дополнить ее новыми пунктами.

Заместитель министра образования Надира Джусупбекова и юрист ведомства не смогли ответить на вопрос.

«Почему статью 109 «Распространение предметов порнографического характера» решили дополнить нормами о детях?» — вновь спросил Эрулан Кокулов.

Надира Джусупбекова ответила, что не знает. «Если юристы, законотворцы не смогли ответить, то и я не могу сказать», — ответила она.

В итоге народные избранники отклонили законопроект Минобразования, указав на неподготовленность докладчиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317282/
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