Пришли неподготовленными. Комитет ЖК отклонил законопроект Минобразования

Парламентский комитет по социальной политике отклонил законопроект «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

Документом предлагается штрафовать родителей и директоров, которые препятствуют обучению детей в школах и дошкольных учреждениях.

Депутат Жылдыз Садырбаева выступила против наложения штрафов.

Нардеп Эрулан Кокулов спросил, как звучит статья 109 Кодекса о правонарушениях и почему Минобразования решило дополнить ее новыми пунктами.

Заместитель министра образования Надира Джусупбекова и юрист ведомства не смогли ответить на вопрос.

«Почему статью 109 «Распространение предметов порнографического характера» решили дополнить нормами о детях?» — вновь спросил Эрулан Кокулов.

Надира Джусупбекова ответила, что не знает. «Если юристы, законотворцы не смогли ответить, то и я не могу сказать», — ответила она.

В итоге народные избранники отклонили законопроект Минобразования, указав на неподготовленность докладчиков.