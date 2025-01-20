Декларационная кампания. Сколько заработал бывший глава Налоговой службы

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023-го. Представлены и данные о доходах и имуществе бывшего председателя ведомства Алтынбека Абдувапова. Напомним, он возглавлял налоговую с 2021 по 2024 год.

Согласно отчету, чиновник заработал за указанный период 2 миллиона 114 тысяч 943,57 сома. В декларации он указал, что владеет жилым домом площадью 140 квадратных метров и тремя автомобилями.

В собственности Алтынбека Абдувапова числятся компьютер стоимостью 100 тысяч сомов, а также лошади стоимостью 220 тысяч сомов.

Выяснилось, что экс-главный налоговик страны увлекается пчеловодством. У него есть пчелы и улья общей стоимостью 820 тысяч сомов, пчелиный расплод — на 500 тысяч сомов.

Имущество и доходы близких родственников не указал.