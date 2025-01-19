Израиль vs ХАМАС. Перемирие в секторе Газа в назначенный срок не наступило

Перемирие в секторе Газа в назначенный срок не наступило. ХАМАС не передал Израилю список освобождаемых заложников «по техническим причинам».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна возобновит войну в секторе Газа при необходимости.

Фото из интернета. Перемирие в секторе Газа в назначенный срок не наступило

«В ходе переговоров я определил несколько принципов: первый принцип — сохранение возможности возобновить боевые действия, если потребуется», — заявил он в видеообращении, опубликованном 18 января. И уточнил, что террористическое движение ХАМАС требовало от Израиля «заранее прекратить войну» для освобождения удерживаемых им израильских заложников. «Я категорически отказался от этих условий, и моя позиция была принята», — добавил Биньямин Нетаньяху.

Сегодня утром глава правительства вновь потребовал от ХАМАС передать список с именами израильских заложников, которые должны быть освобождены, и приказал армии не начинать перемирие, пока это не будет сделано.

«Мы не будем продвигаться в рамках плана, пока не получим список заложников, которые будут освобождены, как было согласовано. Израиль не потерпит нарушений соглашения», — заявлял накануне Нетаньяху.

ХАМАС, в свою очередь, обосновал задержку передачи имен освобождаемых заложников «техническими проблемами на местах».

Руководство ХАМАС не выполнило свои обязательства и, вопреки соглашению с Израилем, не предоставило имена освобождаемых заложников, прекращение огня не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства, израильские военные наносят удары по объектам группировки в Газе, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Армия Израиля начала выводить технику из Рафаха на юге сектора Газа, сообщает Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали долгожданное соглашение о прекращении огня. Информацию об этом подтвердил премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани — это государство выступало посредником в переговорах.

Соглашение о прекращении огня в Газе должно было вступить в силу сегодня утром, 19 января. Оно будет включать в себя три этапа, первый из которых продлится 42 дня. Он предполагает прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск и эвакуацию раненых палестинцев.

Палестинские группировки обещали освободить 33 израильских заложника.

Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня на всех трех его этапах.