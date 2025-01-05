Главу МИД ФРГ Бербок заретушировали в соцсетях переходных властей Сирии

Фото из интернета. Сирийские СМИ замазали на общем фото главу МИД ФРГ Анналену Бербок и других женщин

Снимки появились в соцсетях пришедшей к власти в Сирии исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и в ряде местных СМИ. Кроме министра иностранных дел Германии лица были заретушированы и у других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

Как пишет DW, во время официального визита главы МИД Германии Анналены Бербок и ее французского коллеги Жана-Ноэль Барро в Сирию 3 января лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа из религиозных соображений не стал приветствовать Бербок рукопожатием, при этом пожав руки мужчинам.

Бербок и Барро стали первыми представителями Евросоюза, посетившими Сирию после свержения режима Башара Асада.