90-летие энергетики Кыргызстана. Президент рассказал о развитии отрасли

Президент принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию энергетики Кыргызстана.

Фото пресс-службы президента

Он напомнил, что в последние годы власти уделяют большое внимание развитию отрасли.

«ГЭС «Бала-Саруу» была построена усилиями самой Кыргызской Республики. Кроме того, были возведены новые электростанции: «Кайнама», «Кок-Арт», «Ысык-Ата-1», «Исфайрам», а также несколько других малых ГЭС. Начато строительство ГЭС на водохранилищах «Папан» и «Орто-Токой».

Для того чтобы обеспечить население всех регионов нашей страны бесперебойным электроснабжением, впервые было закуплено большое количество специализированной техники», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, энергетики теперь могут оперативно устранять аварии на электрических сетях в суровые зимние месяцы, не преодолевая трудности, как раньше, на лошадях, а используя специализированную технику. Строятся новые подстанции и здания, создаются комфортные условия для работы энергетиков. Особое внимание уделено Бишкекской теплоэлектроцентрали, где на восстановление номинальной мощности энергетических блоков были выделены значительные средства из государственного бюджета для проведения капитального ремонта. Продолжаются работы по запуску двух гидроагрегатов на ГЭС «Камбар-Ата-2».

Президент также напомнил о проведении электроэнергии в отдаленное горное село Зардалы Баткенской области, а также Ак-Кол и Кен-Суу в Нарынской области, которые долгое время оставались без электричества.

«Одновременно с этим для развития энергетической инфраструктуры страны в рамках проекта «CASA-1000» завершено строительство подстанций и линий для экспорта электроэнергии в Афганистан и Пакистан. В настоящее время в рамках проектов «Тамга-Каракол» и «Кемин-Торугарт» ведутся подготовительные работы для строительства мощных подстанций, которые обеспечат экспорт электроэнергии в Китай», — сказал он и добавил, что по всей республике началось строительство новых солнечных и ветровых электростанций.

Для инвесторов созданы благоприятные условия, включая налоговые льготы, преференции, финансовые гарантии, а также возможность определения цен на электроэнергию в иностранной валюте.