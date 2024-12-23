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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация в Украине. Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Владимиром Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он заявил на фестивале TurningPoint’s AmericaFest.

Он подчеркнул, что Путин говорил, что хочет встретиться с ним как можно скорее, и добавил, что будет этого ждать, чтобы «положить конец войне».

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Дональд Трамп назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

Ранее сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта в Украине.

Ранее Трамп также заявил, что может пересмотреть решение Байдена об ударах вглубь России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315010/
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