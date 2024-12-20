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Власть

Нурлан Шакиев предложил разделить Минобразования на несколько частей

Сегодня спикер Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев на третьем Народном курултае предложил разделить Министерство образования на несколько частей.

По его словам, сейчас министр образования должен уследить сразу за восемью-девятью сферами.

«Министр должен уследить за дошкольным, школьным и высшим образованием. Кроме того, есть научная сфера. Даже если мы поставим двухглавого министра, он не успеет уследить. Поэтому я несколько раз просил разделить ведомство на министерство школьного и дошкольного образования и министерство высшего образования и науки», — заявил торага.

Он считает, что это увеличит качество образования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314849/
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