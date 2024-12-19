12:01
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

Фонд Жогорку Кенеша выделит деньги сгоревшей школе в Тогуз-Торо

На заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исатбек кызы попросила запланировать в бюджете на 2025 год строительство школы «Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороузском районе, которая недавно полностью сгорела.

Она проинформировала, что дети сейчас учатся в библиотеке и столовой.

«Там нет мебели. Прошу кабмин купить для них стулья, парты, доски и прочее. У Минобразования мы попросили 10 компьютеров, но ведомство смогло выделить только пять», — сказала депутат.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев сказал, что выделит деньги из фонда Жогорку Кенеша. Он обратился к депутатам с просьбой впредь не обращаться к кабмину со столь мелкими проблемами, а решать их за счет средств парламентского фонда.

Напомним, школа сгорела 16 декабря. Спасателям удалось сохранить от огня столовую, построенную и сданную в эксплуатацию в 2020 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314687/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Достойны ли бывшие спикеры Жогорку Кенеша привилегий? Опрос 24.kg
Спикер ЖК пообещал выделить деньги из своего фонда пострадавшим от селей
Посол США встретился с торага Жогорку Кенеша. О чем говорили
Спикер сделал замечание фракции «Ынтымак». Ее лидер ответил торага
Спикер парламента встретился с лидерами фракций и депутатских групп
Нурланбек Шакиев стал спикером Жогорку Кенеша
Претендент на пост главы ЖК Шакиев рассказал о своем отношении к Бакиевым
Депутат предлагает вице-спикерам тоже сложить полномочия
Кабинет спикера парламента депутаты разыграли на аукционе. Кому он достался
Выборы-2020. Дастана Джумабекова могут снять с гонки за подкуп избирателей
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
11:50
Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий ви...
11:42
Центр мониторинга новых наркотиков и психоактивных веществ создадут в МВД
11:21
Сбор за аренду торговых мест на рынках Кыргызстана превысил 1,6 миллиарда сомов
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря
10:58
Фонд Жогорку Кенеша выделит деньги сгоревшей школе в Тогуз-Торо