В Балыкчи до сих пор не построили ветровую электростанцию. Ответ Минэкономики

На заседании парламентской фракции «Ата Журт» министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев рассказал, почему до сих пор не начата реализация проектов ветровой электростанции в Балыкчи и солнечной в селе Корумду Иссык-Кульской области.

По его словам, по закону Кыргызстан может составлять инвестиционные проекты только в сомах, но на эти условия не согласился ни один инвестор, готовый строить объекты энергетики.

Министр рассказал, что инвесторы хотят составлять проекты в той валюте, в которой берут кредиты. И сейчас Национальный банк готовит законопроект, который позволит составлять инвестпроекты в инвалюте.

Чиновник пообещал, что как только закон будет принят и вступит в силу, начнется реализация этих проектов.