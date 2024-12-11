Акылбек Жапаров совершит рабочий визит в Москву

Председатель кабмина Акылбек Жапаров 11-13 декабря совершит рабочий визит в Москву.

По информации пресс-службы кабмина, в рамках визита Акылбек Жапаров примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

На заседании глав правительств СНГ будут обсуждаться вопросы экономического взаимодействия, включая цифровую трансформацию транспортного комплекса, подготовку кадров для пенитенциарных служб, устранение препятствий во взаимной торговле и гуманитарное сотрудничество на 2025–2026 годы. По итогам встречи планируется подписать ряд документов.

На заседании Евразийского межправсовета обсудят темы финансового содействия совместным промышленным проектам, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза.