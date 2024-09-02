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Власть

Власти выступают за запрет на использование религии в политических целях

Государственная комиссия по делам религий выступает за запрет на создание политических партий на религиозной основе, а также против участия политических организаций в религиозной деятельности.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в религиозной сфере» вынесен на общественное обсуждение.

Чиновники также предлагают ввести запрет на:

  • создание и деятельность политических партий зарубежных государств, а также их подразделений;
  • создание политических партий на религиозной основе, а также на их участие в религиозной деятельности;
  • отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику, при проведении предвыборной агитации, а также в наименованиях партий;
  • финансирование деятельности политпартий иностранными государствами, зарубежными партиями, юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также субъектами религиозной деятельности;
  • применение и распространение информации религиозного содержания при проведении предвыборной агитации.

Как отмечается в справке-обосновании, штраф предусмотрен за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов госвласти и общественных местах, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающей лицо по медицинским показаниям. Предлагаемая сумма штрафа — 20 тысяч сомов.

Наказывать финансово также предлагается за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций, религиозных учебных заведений, проповедников зарубежных религиозных организаций или совершению религиозных обрядов либо незаконное воспрепятствование свободному выбору и выражению религиозных и иных убеждений или принуждение к их выражению, смене или отказу от них. Для физического лица штраф составит 20 тысяч сомов, для юрлиц — 65 тысяч.

Санкция в виде уплаты штрафа предусмотрена и за приглашение религиозных деятелей, проповедников и проповедников зарубежных религиозных организаций для проведения религиозных обрядов, собраний и иных религиозных мероприятий в домах престарелых и инвалидов, исправительных учреждениях отбывания наказания, следственных изоляторах, а также в подразделениях Вооруженных сил без согласования с уполномоченным госорганом по делам религий. За нарушение штраф для физлиц составит 20 тысяч сомов, юрлиц — на 65 тысяч.

За проведение предвыборной агитации, собраний и других мероприятий политического характера на объектах религиозного назначения также предусмотрены штрафы — физическим лицам 20 тысяч сомов, юридически — 65 тысяч сомов.

За вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, МСУ и их должностных лиц штраф для физлиц составит 20 тысяч сомов, для юрлиц — 65 тысяч сомов.

Преподавание религиозных дисциплин в индивидуальном порядке вне религиозного учебного заведения приведет к штрафу для физлиц — 20 тысяч сомов, юридических — 65 тысяч сомов.

За распространение религиозной литературы, религиозных печатных, аудио-, видеоматериалов вне зависимости от носителей информации в общественных местах, а также за обход жилых помещений, государственных и муниципальных организаций, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях влечет штраф для физического лица 20 тысяч сомов, юридического лица— 65 тысяч сомов.

Финансирование деятельности политических партий субъектами религиозной деятельности недопустимо. За это предусмотрен штраф для физлиц 20 тысяч сомов, для юрлиц — 65 тысяч сомов.

За осуществление религиозной деятельности, использование объекта религиозного назначения без соответствующей учетной регистрации в уполномоченном госоргане по делам религий будет выписан штраф для физлиц — 20 тысяч сомов, юридических лиц — 65 тысяч сомов.

За дискриминацию в устной, письменной форме по отношению к человеку или группе на основании религиозной принадлежности (в том числе в интернете) штраф для физлиц составит 20 тысяч сомов, юридических лиц — 65 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/303729/
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